«Ее просто как сорвало»: иеромонах раскрыл состояние россиянки до гибели на Валааме

Тело 36-летней свердловчанки Натальи Простаковой, пропавшей на острове Валаам Ладожского озера в начале февраля, обнаружено в лесном массиве. Трагическую находку сделали участники поисков, длившихся более двух недель. О странностях в поведении девушки накануне исчезновения aif.ru рассказал начальник Смоленского скита иеромонах Давид.

По словам священнослужителя, у погибшей были психологические проблемы. В последние дни перед исчезновением она практически не спала и, по имеющимся данным, перестала принимать прописанные ей лекарства. Настоятель скита охарактеризовал Простакову как хорошую девушку, отмечая, что она проживала в женском общежитии, где соседки проявляли о ней заботу и старались держать в поле зрения.

«А в последние дни у нее вдруг “сорвало”, невроз какой-то был. Соседки ей помогали, пытались следить за ней, чтоб она была под присмотром. Но вот оказалось, что психологические проблемы», - отметил собеседник издания.

Несмотря на внимание окружающих, предотвратить трагедию не удалось. Простакова пропала второго февраля, после чего к ее поискам подключились волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Республики Карелия, местные жители и насельники Валаамского монастыря.

Валаам — это крупнейший остров одноименного архипелага в северной части Ладожского озера, ставший символом суровой северной красоты и духовного уединения. Основной достопримечательностью этой карельской земли является Спасо-Преображенский мужской монастырь, за которым закрепилось название «Северный Афон». Сюда стремятся не только паломники, но и ценители первозданной природы: каменистые берега, густые хвойные леса и тихие внутренние озера делают Валаам одной из самых живописных и загадочных точек на карте России.

В пресс-службе поискового отряда ранее подтвердили факт обнаружения тела. Обстоятельства гибели женщины в настоящий момент выясняются.