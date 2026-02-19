«Сбежала от боли, но нашла смерть»: стала известна судьба пропавшей на Валааме россиянки

Поиски 36-летней Натальи Простаковой, пропавшей на Валааме в начале февраля, завершились трагедией. Тело женщины обнаружили на острове спустя две недели после исчезновения. Информацию подтвердили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Обстоятельства гибели не разглашаются, но известно, что Наталья приехала на Валаам в сентябре 2025 года, чтобы стать трудницей в монастыре.

Утром 2 февраля после службы женщина вышла на улицу и не вернулась. После этого на острове начались масштабные поиски. Добровольцы прочесали более 350 км территории, изучили видеозаписи, но следов Натальи не нашли. Снежные тропы у обрывов не дали ответов.

Как пишет ural.kp, за несколько дней до исчезновения Наталья вернулась из Санкт-Петербурга с негативными эмоциями. Кроме того, по данным источника, отношения с другими трудницами складывались тяжело, и из-за конфликтов она не могла попасть в общежитие и ночевала прямо в храме.

Подруги девушки отмечают, что в последние недели она вела себя тревожно: удалила фотографии из соцсетей, жаловалась на бессонницу и принимала успокоительные. Также мать Натальи рассказывала, что накануне дочь писала ей странные сообщения о возможно проклятье, обрушившемся на нее.

Источники отмечают, что уход в монастырь для Натальи был шагом отчаяния. В Екатеринбурге у нее был успешный бизнес, но затем последовала череда трагедий: развод, вынужденная продажа салона, а вскоре — гибель сестры. Женщина пыталась спрятаться от боли за монастырскими стенами.

