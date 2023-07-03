«Ее сожрут»: известная певица решила вернуться на сцену после скандала

Певица МакSим пообещала возобновить концертную деятельность уже в октябре. Она опубликовала соответствующее обращение к поклонникам в своих социальных сетях.

Напомним, что весенний тур артистки прошел с рядом скандалов. Певица срывала концерты, бросала микрофон и уходила со сцены, ее вокал срывался на хрип, а она сама выглядела очень уставшей. Тур был отменен по причинам, связанным со здоровьем звезды. Примерно тогда до СМИ дошла информация о том, что МакSим задолжала налоговой более миллиона рублей.

Певица уже извинилась перед поклонниками, однако многие из них окончательно поставили крест на ее карьере. Возможно, из-за того, что артистка после неудачного тура попала на видео в сомнительном заведении с кальяном.

«Ее время уже безвозвратно ушло. До кучи испортила себе репутацию»; «Бухать перестанет и все на ее концерты сразу побегут? Нам сейчас не до таких певиц»; «Признаться, что она употребляет, не может. Ее сожрут, ведь столько людей молилось о ее здоровье. Ну а новых песен вообще нет, какой смысл в ее возвращении на сцену?» — прокомментировали новость россияне в Сети.

Ранее певица IOWA заявила, что не отказывалась от новорожденного сына.