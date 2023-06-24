Певица IOWA заявила, что не отказывалась от новорожденного сына

На Екатерину Иванчикову обрушилась волна негатива. Звезду обвиняют в том, что из-за своей карьеры она совсем не успевает следить за малышом. Об этом сообщает ФАН

Но знаменитость решила не молчать и высказаться по этому поводу в социальных сетях. По ее словам, она вполне успевает жить ролью матери. Потому что забота о ребенке не обходится без помощников в виде бабушки и няни. Благодаря этому, певица продолжает заниматься творческой деятельностью. А малыш в отсутствие мамы не остается брошенным.

Также звезда упомянула, что они специально вылетают позже всех на концерты, чтобы быстро выступить и сразу улететь обратно домой. Известно, что IOWA стала матерью впервые. У певицы родился сын, которого назвали Львом. Как она сообщала ранее, имя было выбрано еще до рождения.