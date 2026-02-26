COVID-паранойя захлестнула США: американец разгромил китайский ресторан — причем тут азиатская еда?

В США 43-летний Ричард Джарвис ворвался в китайский ресторан Pearl’s Chinese Restaurant в Орландо и устроил погром, угрожая «убить всех», пишет издание Daily Star. По данным офиса шерифа округа Ориндж, мужчина заявил, что обязан уничтожить еду, так как «китайцы отравляют пищу» и «распространяют через нее COVID».

Джарвис пробрался на кухню и уничтожил продуктов и оборудования более чем на 4 тыс. долларов. Когда владелец попытался убежать, нападавший ударил его лопатой по спине со словами: «Если убежишь, я тебя убью». Прибывшие полицейские нашли мужчину на кухне с лопатой в руках. В итоге его задержали, обошлось без жертв.

Тем временем в Великобритании другая похожая скандальная история закончилась судом. В Королевском суде Ливерпуля рассмотрели дело пенсионерки Мэри Макгинли, которая напала на персонал ресторана Miller & Carter в Ливерпуле после того, как ее компанию отказались обслуживать из-за закрытой кухни. Сотрудникам пришлось защищаться стулом и удерживать женщину в захвате. Суд освободил ее от немедленного тюремного срока.