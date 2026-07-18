Парапсихолог и экстрасенс Павсекакий Богданов в беседе с « Абзацем » заявил, что эффект Манделы — это не массовое заблуждение, а реальный портал в параллельную вселенную. По его словам, в такие моменты привычная реальность дает трещину, и человек на долю секунды соприкасается с иной вероятностью событий.

В магической традиции, как он пояснил, считается, что подобные явления рождаются на пересечении памяти, времени и энергии самого человека. Когда эти три силы входят в резонанс, возникает ощущение, будто прошлое было другим. При этом, по мнению Богданова, никто не может с уверенностью сказать, меняется ли наша память или же меняется сама реальность, а память просто отказывается подчиняться этим переменам. Он добавил, что не каждый способен это почувствовать, но тот, кто однажды пережил такое состояние, уже никогда не будет смотреть на мир прежними глазами.