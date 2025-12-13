Эффект Матфея в жизни: почему священники заговорили о конце света

В церковных кругах вновь актуализируется тема признаков последних времен и Второго пришествия. Священнослужители и богословы обращаются к евангельским пророчествам, подчеркивая, что цель таких бесед — не запугивание, а призыв к духовной трезвости и ответственности, сообщает Пронедра .

Согласно христианской традиции, ключевым событием станет восстановление Иерусалимского храма, где, как предполагается, явится антихрист. Это станет кульминацией духовной борьбы и выбора для человечества.

Внутренним признаком эпохи церковные мыслители называют исполнение слов Евангелия об «охладевании любви». Кризис семьи и подмена нравственных понятий рассматриваются как симптомы глубокого нравственного кризиса.

К внешним признакам относят войны, голод, землетрясения и смятение народов, описанные в Писании. Церковь предостерегает от прямолинейных трактовок, отмечая, что не каждое бедствие — знак апокалипсиса, но каждое — повод для размышлений.

Духовенство подчеркивает, что христианство не призывает к панике. Верующему предлагается путь трезвения, укрепления веры и жизни по заповедям, поскольку «последние времена» — это, в первую очередь, духовное состояние человечества.

Ранее сообщалось, что вещи покойника рекомендуется передать на благотворительность.