Тандем с нейросетью: почему в 2026 году без навыков работы с ИИ не возьмут даже в офис

Рынок труда в 2026 году демонстрирует четкую дифференциацию запросов работодателей в зависимости от возраста и опыта кандидатов. Согласно аналитике сервисов по поиску работы, каждая возрастная группа находит свою нишу, где востребованы ее сильные стороны. Основным трендом остается гибридизация профессий и интеграция искусственного интеллекта в повседневные задачи, что меняет требования даже к традиционным специальностям. Интернет-издание «Ямал-медиа» выяснило, как найти себя в меняющихся реалиях.

Молодые специалисты (зумеры) наиболее востребованы на стыке креатива и технологий. Популярность набирают роли ассистентов по работе с ИИ, операторов ИИ-контента и специалистов по обучению нейросетей. Для этого поколения критически важен баланс между работой и личной жизнью, поэтому они активно выбирают гибкие и проектные формы занятости.

«Молодежь хочет видеть, какой результат приносит работа обществу, поэтому чаще выбирает профессии, где важны коммуникация, создание нового и забота об эмоциональном интеллекте», — сообщила генеральный директор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Специалисты в возрасте 30+, представляющие поколение 1990-х, постепенно переходят на руководящие и экспертные позиции. Их ценность — в системном мышлении и опыте, что делает их идеальными кандидатами на роли project-менеджеров, бизнес-аналитиков и HR-специалистов нового типа, способных работать с людьми и цифрами одновременно.

Кандидаты старше 45 лет находят себя в ролях, где невозможно заменить человеческий опыт: наставники, консультанты, инженеры-аудиторы, мастера ручного труда. Их экспертиза особенно ценится в сферах контроля качества, ремонта и наладки сложного оборудования.

Молодым, по мнению экспертов, стоит делать акцент на освоении ИИ-инструментов и гибких навыках, специалистам среднего возраста — на управленческих компетенциях и умении видеть процессы, а опытным кандидатам — на уникальных практических знаниях, которые сложно алгоритмизировать.

При этом общий тренд на замедление роста зарплат до 10% в год указывает на необходимость более взвешенного подхода к переговорам об оплате труда. Острый дефицит сохраняется в рабочих профессиях (сварщики, монтажники) и в здравоохранении, что делает эти направления стабильно перспективными, особенно в регионах с низкой безработицей, таких как ЯНАО.

