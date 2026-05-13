Эффект ожидания: почему россияне массово интересуются жильем в Белоруссии, но не спешат его покупать

Весной 2026 года зафиксирован рекордный рост интереса граждан РФ к недвижимости в республике — число запросов выросло в 2,5 раза. Однако эксперты отмечают колоссальный разрыв между числом звонков и реальными сделками, предупреждая о необоснованном росте цен со стороны местных продавцов, пишет РБК Недвижимость.

Статистический шум против реальных продаж

Несмотря на громкие цифры Национального кадастрового агентства о росте доли российских сделок в Минске до 10%, риелторы призывают не поддаваться панике. Руководитель управления вторичного рынка агентства «Твоя столица» Анжела Третьяк поясняет, что в абсолютных значениях это лишь около 120 квартир на весь город. На данный момент наблюдается всплеск интереса в мессенджерах и по почте, однако реальная конверсия в договоры купли-продажи остается на уровне прошлого года — около 4%. Россияне активно изучают рынок, но пока не перешли к массовым покупкам.

Что привлекает российских покупателей в соседней стране

Рост интереса обусловлен сочетанием психологических и экономических факторов. Белоруссия воспринимается как «тихая гавань» с привычным менталитетом, отсутствием языкового барьера и стабильной работой цифровых сервисов. Эксперты выделяют три ключевых стимула:

Инвестиции: за прошлый год цены в Минске выросли на 25%, что делает рынок привлекательным для перепродажи.

Релокация IT-сектора: специалисты, работающие онлайн, ищут комфортные условия на фоне интернет-ограничений в РФ.

Простота оформления: покупка возможна по внутреннему российскому паспорту (за исключением земельных участков).

География спроса и предпочтения по качеству жилья

Наибольшим спросом пользуются Минск, Гродно и Брест. Столица привлекает инфраструктурой и возможностями для бизнеса, а западные города — близостью к Европе и туристическим потенциалом. Российские покупатели игнорируют старый жилой фонд (хрущевки и панельные дома до 2010 года), ориентируясь исключительно на новостройки комфорт-класса и элитный сегмент. Типичный запрос — квартира в современном ЖК с бюджетом от 80 до 120 тысяч долларов, однако ожидания покупателей по площади часто не совпадают с реальными ценами рынка.

Ценовой срез по регионам Белоруссии

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке (по данным на май 2026 года):

Минск: около 2000 $ (147,6 тыс. руб.);

Брест: 1100 $ (81,1 тыс. руб.);

Гродно: 1020 $ (75,3 тыс. руб.);

Гомель: 960 $ (70,8 тыс. руб.);

Витебск: 910 $ (67,4 тыс. руб.). Столь быстрый рост цен (до 38% в Гродно за год) аналитики связывают с валютными колебаниями и дефицитом предложения качественных объектов.

Опасная деформация ожиданий продавцов

Главным негативным последствием ажиотажа стал необоснованный оптимизм владельцев жилья. Услышав о «нашествии россиян», многие продавцы подняли ценники на 5–10% в ожидании легких денег. В реальности такие объекты «зависают» в продаже, так как реального платежеспособного спроса в таких объемах нет. Эксперты прогнозируют, что если экономическая ситуация останется стабильной, реальный рост числа сделок мы увидим только к концу года, когда текущий интерес пройдет стадию адаптации и анализа.