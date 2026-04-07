«Эффект высокой базы». Столицы показали скромный рост зарплат, а бедные регионы вырвались в лидеры

Согласно аналитическому обзору агентства НКР, в 2025 году заработные платы в 46 российских субъектах демонстрировали опережающую динамику. Это существенно превышает результаты годичной давности.

Если в 2024 году максимальный прирост зарплат фиксировался в промышленно развитых регионах, то в 2025 лидерство перешло к большинству субъектов-аутсайдеров с низким уровнем экономического развития. При этом столичный регион и Санкт-Петербург вновь оказались в числе отстающих, показав результаты, близкие к среднему по стране приросту, отметили эксперты. В материалах подчеркивается, что отчасти такая ситуация объясняется «эффектом высокой базы»: уровень оплаты труда в этих субъектах изначально заметно превышает общероссийский, поэтому его рост происходит медленнее.

В 2023 году темпы увеличения зарплат обгоняли среднероссийский уровень в 53 субъектах Федерации. В 2024 году количество таких регионов сократилось до 26, а по итогам 2025 года опережающую динамику продемонстрировали уже 46 регионов, добавили авторы исследования.

Факторы, которые поддерживали рост зарплат в 2023–2024 годах, во многом исчерпали свое влияние на рынок труда. Наметившаяся тенденция к сокращению государственных расходов ослабила чрезмерный спрос на рабочую силу в ряде производственных отраслей, а укрепление рубля вновь сделало российский рынок привлекательным для трудовых мигрантов. С высокой долей вероятности не стоит ждать возобновления рекордных темпов роста, однако высокий уровень оплаты труда в отраслях-лидерах сохранится, отмечается в исследовании.

По прогнозам аналитиков, объем общероссийского фонда оплаты труда (ФОТ) также скорректируется. Это произойдет в результате автоматического уменьшения дополнительных премиальных выплат, которые зависят от объемов выполненных работ или сверхурочных часов, по мере замедления роста производства или его сокращения.

«Динамика ФОТ в 2026 году будет в большей степени определяться действиями бизнеса, нежели государства», - заключили авторы исследования.

Ранее сообщалось о том, что медианная зарплата в России выросла до 86,2 тыс. рублей.