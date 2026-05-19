Эффект зомби на платформе: странную привычку массово заметили у пассажиров поездов

Ученые открыли психологический феномен неосознанного следования за незнакомцами в толпе Исследователи выяснили, что пассажиры поездов при выходе на платформу массово копируют чужие маршруты, даже если они оказываются неудобными и длинными. Результаты работы были опубликованы в авторитетном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает МК.

Суть феномена следования за лидером

Специалисты из Технологического университета Эйндховена, расположенного в Нидерландах, детально изучили специфику человеческого поведения на транспортных узлах. Они зафиксировали уникальную поведенческую особенность, названную «эффектом следования за незнакомцем». Как продемонстрировали результаты научной работы, опубликованные в профильном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), покидающие вагоны люди на подсознательном уровне повторяют траекторию идущего впереди пешехода. Данный паттерн сохраняется, даже когда выбранный путь объективно длиннее и менее комфортен, чем альтернативные варианты.

Масштабный мониторинг на вокзале

В рамках масштабного эксперимента эксперты задействовали инновационную систему фиксации перемещений пешеходов, развернутую на центральном железнодорожном вокзале Эйндховена. Специальные датчики непрерывно сканировали территорию площадью около 1400 квадратных метров со скоростью 10 кадров в секунду. В течение трех лет, с марта 2021 года по март 2024 года, комплекс зарегистрировал траектории более 30 миллионов перемещений. Анализировалось поведение людей, покидающих поезда через три конкретных выхода, перед которыми стояла дилемма: направиться к вокзальному выходу по прямой или сделать крюк в обход торгового киоска.

Математический отбор и чистота эксперимента

Для чистоты результатов ученые применили уникальный математический алгоритм, позволяющий отсеять совместно путешествующих знакомых и родственников. Программа детально оценивала дистанцию между людьми на выходе из вагонов, их скорость, а также векторы движения. Итоговая очищенная выборка включила около 100 тысяч одиночных пассажиров. Анализ показал, что действия идущего впереди незнакомца запускают настоящую «лавину выбора», увлекая за собой цепочку идущих следом людей и формируя мощные потоки внутри вокзала.

Проверка гипотезы и практическая польза

Для верификации данных было проведено компьютерное моделирование с тестированием разных поведенческих сценариев — от хаотичных совпадений до стадного инстинкта. Точно воссоздать реальную картину вокзальных потоков удалось лишь после внедрения в алгоритм «эффекта следования за незнакомцем». Авторы изыскания заявляют, что собранные сведения критически важны для современного урбанистического планирования, эффективного управления большими скоплениями людей и глубокого понимания механики кратковременных социальных взаимодействий.