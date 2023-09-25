Эфиопия ввела запрет на вывоз кофе из страны в любых количествах

Кофейный напиток уже давно обрел свою популярность и до сих пор ею пользуется. Однако, не многие его любят. Именно поэтому данная новость окажется печальной для всех неравнодушных к кофе. В любом случае, обнадеживает то, что запрет введен «временно».

Стало известно, что таможенными властями Эфиопии был введен временный запрет на экспорт кофе. Теперь его нельзя вывозить из страны в любых количествах и в любом виде. Об этом пишет RT.

Российское посольство в Аддис-Абебе поделилось соответствующей информацией на своей странице в социальных сетях. Ведомство объяснило это введением таможенными властями Эфиопии нового порядка. Уезжающие из страны обязаны учитывать этот запрет для того, чтобы избежать возможных неприятностей в аэропорту.