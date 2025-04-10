Ефремов пришел в полицию, чтобы отметиться после освобождения из колонии
Освободившийся Ефремов пришел в полицию, чтобы отметиться у правоохранителей
Фото: [flickr.com]
На второй день пребывания в Москве Михаил Ефремов пришел в полицию, чтобы отметиться там и выполнить условия своего условно-досрочного освобождения. Об этом сообщил портал The Voice Mag.
На второй день после своего возвращения домой актер пришел в отдел МВД. Он обязан по условиям УДО ежемесячно отмечаться в полиции. В здании отдела артист пробыл порядка двух часов.
«Раз в месяц буду приходить сюда», — указал Ефремов журналистам.
Он не стал ничего говорить о том, чем занимается на воле и что собирается делать в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что возле дома в Плотниковом переулке в Москве, где проживает Ефремов, собрались журналисты. Родственники артиста даже пытаются выпроводить назойливых репортеров из подъезда. Сама квартира Ефремова закрыта. Вокруг разбросаны стройматериалы, судя по всему, в ней проводится ремонт.