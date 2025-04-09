SHOT: журналисты дежурят у дома вышедшего по УДО из колонии Ефремова

У дома российского актера Михаила Ефремова в Плотниковом переулке в Москве собрались журналисты, сообщил телеграм-канал SHOT.

Утром 9 апреля артист покинул территорию исправительной колонии в Белгородской области. Он вышел по условно-досрочному освобождению (УДО). Отмечалось, что актер направляется в Москву.

По словам адвоката Ефремова Юрия Падалко, освобождение проходило в закрытом режиме, чтобы избежать наплыва представителей прессы. Юрит также сообщил, что у артиста накануне обнаружили хроническую обструктивную болезнь легких, из-за чего ему необходимо будет пройти лечение уже в столице.

Как отмечает SHOT, сейчас квартира Ефремова закрыта. Вокруг разбросаны стройматериалы — вероятно в жилище проводится ремонт.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно, как дочь Ефремова Вера настоятельно просит журналистов покинуть подъезд, в котором находится квартира актера.

Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в результате которого погиб курьер интернет-магазина.

Пресненский суд Москвы вынес решение отправить актера отбывать восьмилетнее наказание в колонию, однако Мосгорсуд позже снизил срок на полгода. Ефремов отбывал наказание с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 года.

Ранее народный артист РСФСР Александр Михайлов прокомментировал освобождение Михаила Ефремова.