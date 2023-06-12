«ЕГЭ — это не самое страшное»: психолог рассказала, почему не нужно волноваться перед экзаменами

Психолог и учитель английского языка Марина Аксенова посоветовала школьникам, сдающим ЕГЭ, вечерами перед экзаменами выходить на прогулки, чтобы очистить голову от ненужных мыслей и избавиться от стресса.

Июнь — самый страшный месяц для одиннадцатиклассников. Каждый из них должен сдать ЕГЭ хотя бы по русскому языку и базовой математике, а при желании учиться в вузе — пройти испытания и по другим предметам. А это значит, что учащиеся будут 30 дней подряд переживать и нервничать.

В такой ситуации Аксенова порекомендовала школьникам каждый раз за день до экзамена откладывать всю подготовку и прогуливаться вечерами, чтобы на утро просыпаться со свежей головой.

«Одиннадцатиклассники, помните, что ЕГЭ — это не самое страшное, что может произойти у вас в жизни. Более того, если вы дошли до одиннадцатого класса, то ЕГЭ вам точно будет не страшен. Вы можете даже примерно предположить, какую оценку получите, потому что вы писали пробные экзамены», — заявила психолог и педагог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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