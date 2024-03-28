«ЕГЭ не так страшен»: взрослые луховичане сдали экзамен по истории

Взрослые жители собрались в гимназии № 10, чтобы проверить уровень знаний по истории и ощутить то, что переживают выпускники. Организатором мероприятия выступило окружное управление системой образования.

Акции проходят во всех городских округах при поддержке министерства образования Московской области. Временно родители старшеклассников меняются местами со своими детьми. Им предложено пройти все этапы сдачи единого государственного экзамена по истории: от захода в пункт проведения до финального этапа — оглашения результатов.

В Луховицах участие в акции приняли 30 человек. Экзаменуемых разместили в двух аудиториях.

«Родители видят, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях, как выглядят рабочие места экзаменуемых, как организован контроль над объективностью проведения мероприятия, как происходит печать и сканирование контрольно-измерительных материалов в пункте проведения экзаменов», — сказала заместитель директора гимназии № 10 Светлана Чернышева.

Одним из участников акции стал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин, который поделился личным опытом. Спикер считает, что представления общества об экзамене не соответствуют действительности. Экзамен не настолько сложный. Но это не значит, что от старшеклассников не требуется внимательности, концентрации и подготовки.

«С одной стороны ЕГЭ несложный, но с другой — требует много подготовки. Вопросы разные: от древней Руси до Великой Отечественной войны и современности. Главное — не волноваться, взять себя в руки и сконцентрироваться на тесте. Надо внимательно читать вопросы, так как встречаются и те, что с подвохом. Такие акции считаю полезными, ведь с их помощью родители узнают, что ЕГЭ не так страшен, как его представляют», — поделился мнением Сергей Тимохин.

По итогам экзамена глава Сергей Тимохин получил «четверку».