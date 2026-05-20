Египет и Таиланд — в списке: за что россиянину могут вынести смертный приговор на отдыхе
Российских путешественников предостерегли от действий, которые на курортах могут обернуться непоправимыми последствиями. Как рассказал «АиФ» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, смертная казнь разрешена в целом ряде стран, хорошо знакомых российским туристам, — среди них Китай, Иран, Саудовская Аравия, Сингапур, Мальдивы, Египет и Таиланд.
По словам эксперта, высшую меру наказания могут применить прежде всего за перевозку наркотиков в особо крупных размерах. В некоторых из перечисленных государств казнь грозит уже за объем, эквивалентный 15 граммам героина.