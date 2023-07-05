Египет не собирается прекращать сотрудничество с Россией в сфере энергетики

Египетский министр заявил, что страна не прекратит сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Тарек аль-Мулла, на сегодняшний день в Египте работают три российские компании. «Роснефть» занимается разработкой месторождения в Средиземном море, «Лукойл» работает над проектом по добыче нефти в пустыне, а «Зарубежнефть» реализует проекты на юге страны. При этом политик не взял в расчет АЭС «Эль-Дабаа».

Министра подчеркнул, что перечисленные компании работают в Египте не первый год, такое взаимодействие страну устраивает. Он также заметил, что санкции, которые наложили на Россию, не смогут существенно повлиять на продуктивное сотрудничество двух государств.