Египет за копейки: билеты на Красное море рухнули в цене, и вот где их искать

Туристические эксперты отметили снижение стоимости авиабилетов на египетские курорты. Перелет из Москвы в Шарм-эль-Шейх в одну сторону сейчас обходится примерно в 17 тысяч рублей. Речь идет о рейсе авиакомпании EgyptAir, который отправляется из Домодедово 24 июня в час ночи. При этом, по оценкам специалистов, билет туда и обратно с возвращением через неделю будет стоить около 51 тысячи рублей, поскольку обратный рейс выполняет «Аэрофлот».