Египет за копейки: билеты на Красное море рухнули в цене, и вот где их искать
EgyptAir предложила перелет в Шарм-эль-Шейх из Домодедово за 17 тысяч
Туристические эксперты отметили снижение стоимости авиабилетов на египетские курорты. Перелет из Москвы в Шарм-эль-Шейх в одну сторону сейчас обходится примерно в 17 тысяч рублей. Речь идет о рейсе авиакомпании EgyptAir, который отправляется из Домодедово 24 июня в час ночи. При этом, по оценкам специалистов, билет туда и обратно с возвращением через неделю будет стоить около 51 тысячи рублей, поскольку обратный рейс выполняет «Аэрофлот».
Направление в Хургаду оказалось более бюджетным. Вылет из Шереметьево рейсом «Аэрофлота» в 12:50 обойдется в 15 тысяч рублей, а обратный билет авиакомпании Nesma Airlines на 29 июля — примерно в 12,5 тысячи. Эксперты советуют регулярно проверять системы бронирования: горящие предложения появляются ежедневно, и перевозчики часто снижают цены, если самолет не заполнен накануне вылета.