Египтянка на плановом УЗИ узнала, что вынашивает сразу девятерых детей

Жительница Египта во время планового ультразвукового обследования узнала, что беременна девятью детьми, сообщает Al Arabiya. По данным медиков, такое многоплодие может быть связано с применением препаратов для стимуляции овуляции без контроля специалиста, сообщает « Главный Региональный».

Врачи отметили, что подобные средства способны провоцировать созревание нескольких яйцеклеток в одном цикле, а превышение рекомендуемой дозировки повышает вероятность одновременного оплодотворения большого количества клеток.

Пока неясно, намерена ли женщина доносить все девять эмбрионов. Комментирующий ситуацию гинеколог подчеркнул, что современная практика допускает сокращение числа зародышей, чтобы снизить риски для здоровья матери и улучшить условия развития оставшихся плодов.

Ранее акушер-гинеколог Евгений Михайлин сообщил, что беременность 65-летней женщины из Украины стала возможной благодаря использованию ЭКО и других методов вспомогательных репродуктивных технологий.

Кроме того, Минздрав России подготовил обновленные правила оказания помощи беременным, предусматривающие более строгие сроки постановки будущих матерей на учет у акушера-гинеколога.

