«Это не должно превращаться в травлю»: выяснилось, станет ли Ивлеева изгоем в мире шоу-бизнеса из-за «голой вечеринки»

После нашумевшей «голой вечеринки» в клубе Mutabor многие звезды столкнулись с отменой концертов и корпоративов, а также другими серьезными проблемами. Они даже начали публиковать видео с извинениями в соцсетях, но ситуацию это не изменило.

Продюсер проектов и звукорежиссер Валентин Малюгов рассказал нам, может ли Анастасия Ивлеева, организовавшая скандальное мероприятие, стать изгоем в мире шоу-бизнеса.

«Я думаю, что открыто ее винить никто из наших звезд не будет. Но ее вечеринки теперь вряд ли будут пользоваться успехом, если вообще таковые будут. Звезды дистанцируются и, наверное, это правильно», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если уж блогерство стало профессией, продолжил он, и если вечеринка, которую организовал блогер, — это так называемый «арт-объект», то мероприятие должно отвечать элементарным требованиям культуры и морали. Безусловно, считает продюсер, вопрос заключается в организации: если участники вечеринки не поняли, что не стоит приходить в носке на голое тело, организаторы могли просто не пустить их в клуб, развернуть у входа. Но этого не произошло.

«В нашем шоу-бизнесе не так много действительно поющих и интересных звезд с историей. Подставила ли их Ивлеева? Нет, потому что, скорее всего, не знала, чем это обернется. Но она ничего не сделала, чтобы эта вечеринка, даже в таком формате, выглядела достойно. Вопрос к каждой звезде: отвечает ли мероприятие вашим моральным принципам? Если да, то нынешние проблемы, наверное, станут хорошим уроком. Но уверен, что это не должно превращаться в травлю», — подчеркнул Малюгов.

Ранее в Госдуме придумали, как наказать участников разврата в клубе Mutabor.