Его искали, а он отдыхал: неуловимый преступник снова ускользнул от закона

Беглый преступник в Великобритании посетил паб с друзьями, но полиции снова не удалось его задержать. Об этом пишет Daily Star.

В Великобритании разыскивают дерзкого преступника, который устроил вечер отдыха в пабе сразу после побега из-под стражи. 24-летний Джон Майкл Ли из Оксфорда, обвиняемый в краже со взломом и нарушениях правил дорожного движения, сумел скрыться после задержания. Несмотря на все усилия полиции, его местоположение долгое время оставалось неизвестным.

Ситуация изменилась в пятницу, 22 августа, около четырёх часов дня. Ли был замечен в оксфордском пабе Up in Arms, где он провёл несколько часов в компании друзей, употребляя пиво. Преступника удалось опознать по записям с камер наблюдения — на его руке была заметна характерная татуировка с изображением двух вишен.

Невероятно, но даже после этого полицейским снова не удалось задержать беглеца. Представители правоохранительных органов обратились к общественности с просьбой о помощи в поисках. Они призвали граждан сообщать любую информацию о местонахождении Ли,

