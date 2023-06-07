«Его используют везде»: имиджмейкер рассказала о самом популярном в этом году материале для одежды

Мода циклична. Международный имиджмейкер Наталья Темиралиева советует не прятать вещи на дальнюю полку. По ее словам, даже «бабушкина» одежда может заиграть новыми красками. Мы узнали у профессионала, что модно носить этим летом.

По ее словам, сейчас очень популярно кружево.

«Его используют везде: в платьях, юбках, роскошных рубашках. Кружево дошло даже до купальников», — делится наблюдениями стилист с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт также выделят комбинезоны из денима. Данный вид ткани все чаще «попадает в руки» к дизайнерам.

«Этим летом все еще будут актуальны брюки палаццо, платья с принтом как короткие, так и в пол. Из аксессуаров сейчас модно носить несколько сумок одновременно», — уточняет собеседница

А вот мужчинам лучше обратить внимание на изделия в одной цветовой гамме. Стали популярны рубашки в нежных оттенках: голубых, розовых, зеленых, желтых.

«Актуальны самые разнообразные бомберы: джинсовые и атласные особенно. Невероятно стильно выглядят брюки карго с завышенной талией и с большим количеством карманов. Яркая обувь будет отличным дополнением. Очень популярны этим летом галстуки, цепи, браслеты, очки-маски», — заключает стилист.

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