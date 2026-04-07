«Его невозможно ни на что купить». Патриарх Кирилл — о значении личной веры президента для всей страны

Жизненный пример президента России Владимира Путина, который является православным верующим, не только укрепляет народ и государство, но и побуждает многих людей к серьезным размышлениям. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте РПЦ.

Во вторник в Москве состоялась встреча предстоятеля Русской православной церкви с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. В ходе беседы патриарх Кирилл охарактеризовал Путина как глубоко верующего человека и подчеркнул, что в церкви постоянно возносят молитвы за него и за Отечество.

«Вера первого лица в государстве является очень важным фактором, заставляющим задуматься очень многих людей. Пример нашего президента имеет очень большое значение… Если будет сильное нравственное чувство, то страна, народ становятся непобедимыми. Его невозможно ни на что свернуть, и ни на что купить, ни подставить ему подножку», — отметил патриарх.

Ранее сообщалось о том, что православная церковь в честь иконы Божией Матери готова на 70%.