Эгоистов станет больше: как ретроградная Венера повлияет на россиян в августе

«Мы будем делать выбор в свою пользу, обращать внимание те на участки нашей жизни и те ситуации, в которых мы чрезмерно самонадеянны, надеемся на свою правоту, чрезмерно эгоистичны. А также наоборот обнажатся ситуации, где мы делаем выбор не в свою пользу и уделяем слишком мало себе внимания, не ценим себя», — пояснила астролог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».«Мы будем делать выбор в свою пользу, обращать внимание те на участки нашей жизни и те ситуации, в которых мы чрезмерно самонадеянны, надеемся на свою правоту, чрезмерно эгоистичны. А также наоборот обнажатся ситуации, где мы делаем выбор не в свою пользу и уделяем слишком мало себе внимания, не ценим себя», — пояснила астролог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».