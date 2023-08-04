Эгоистов станет больше: как ретроградная Венера повлияет на россиян в августе
Текущий месяц пестрит яркими астрономическими явлениями. На этот период выпали два полнолуния и одно новолуние, суперлуние, пик Персеид. Астролог, автор книги «Суперсила. Как раскрыть свой потенциал» Евгения Шустина рассказала, какие еще небесные метаморфозы ожидают нас в ближайшее время.
По словам собеседницы, до 4 сентября будет «ретроградить» Венера. Эта планета заставит людей переключаться на эгоистичный тип поведения.
«Мы будем делать выбор в свою пользу, обращать внимание те на участки нашей жизни и те ситуации, в которых мы чрезмерно самонадеянны, надеемся на свою правоту, чрезмерно эгоистичны. А также наоборот обнажатся ситуации, где мы делаем выбор не в свою пользу и уделяем слишком мало себе внимания, не ценим себя», — пояснила астролог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».«Мы будем делать выбор в свою пользу, обращать внимание те на участки нашей жизни и те ситуации, в которых мы чрезмерно самонадеянны, надеемся на свою правоту, чрезмерно эгоистичны. А также наоборот обнажатся ситуации, где мы делаем выбор не в свою пользу и уделяем слишком мало себе внимания, не ценим себя», — пояснила астролог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
А с 21-го августа по 15 сентября в силу вступит ретроградный Меркурий, который всегда подсвечивает наши ошибки, уточнила Шустина.
«В этот раз он будет «ретроградить» в Деве, а потому подсветит мелкие ошибки в сфере здоровья, в коммуникациях, договоренностях. Покажет, где в мелких рутинных делах мы берем на себя чрезмерно много обязательств, где мы что-то не доводим до конца, не вникаем в детали. То есть, детализированно вскроет наши ошибки. Особенно тех людей, которые поверхностно смотрят на разные ситуации», — подытожила эксперт.
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