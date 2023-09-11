Егор Кончаловский: «Выборы показали, что общество стало более сплоченным»

Выборы губернатора Московской области прошли с рекордно высокой явкой за долгое время - она превысила 55%. Как подчеркнул актер и режиссер, председатель комиссии по развитию культуры и туризма Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский, в последние годы российское общество заметно сплотилось. Этому способствовали испытания, связанные с пандемией, спецоперацией, санкциями.

«Общество стало, на мой взгляд, гораздо более серьезно относиться к тому, что такое выборы, что такое демократический процесс, обращать больше внимания на то, кто нами управляет», - объяснил Егор Кончаловский.

Также он отметил, что, будучи членом Общественной палаты Московской области, видит, какие изменения происходят в Подмосковье, как много сделано командой губернатора Андрея Воробьева.

«Я вижу, какие усилия были приложены к тому, чтобы улучшить жизнь, как изменились города Подмосковья, насколько чиновничий корпус стал внимательнее, на мой взгляд, к нуждам, к чаяниям, к вопросам связанным с благосостояния нашей земли», - добавил кинорежиссер.

Он поделился, что много ездит по Московской области и видит объективные причины для того, чтобы люди голосовали за нынешнего губернатора.

«Я очень рад, что Андрей Юрьевич будет по-прежнему возглавлять наш регион, и желаю ему оставаться таким же прекрасным губернатором», - сказал Егор Кончаловский.

По предварительным данным Мособлизбиркома, Андрей Воробьев лидирует на выборах с 83,68% голосов. На втором месте – Александр Наумов, на третьем – Кирилл Жигарев, на четвертом – Анатолий Никитин.