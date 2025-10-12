Егор Крид изменил скандальный номер для песни «Мало» после конфликта с Мизулиной
Егор Крид изменил скандальный номер для песни «Мало» после конфликта с Мизулиной
Фото: [соцсети]
После конфликта с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной певец Егор Крид переработал скандальный номер для своей песни «Мало». Об этом передает телеканал РЕН ТВ в своем Телеграм-канале.
Напомним, ранее российский исполнитель вступил в диалог с главой «Лиги безопасного интернета», которая провела параллель между выступлением певца и «голой вечеринкой». Во время своего выступления девушка, одетая в ультракороткие шорты и топ, демонстрировала трюки на пилоне, а после завершения номера оказалась в объятиях артиста.
Во время выступления в Санкт-Петербурге танцовщица из команды Крида появилась на сцене в новом образе. Короткие шорты и топ сменились на черные штаны и майку.
В конце трека была изменена часть номера: вместо традиционного французского поцелуя, певец и его спутница скрываются за кулисами, и их фигуры затемняются. Также из выступления было исключено исполнение трюков на пилоне.