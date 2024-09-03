Егор Крид поддержал девочку из Надыма после публичной травли от Mia Boyka

Во время концерта в Надыме певица Mia Boyka раскритиковала юную фанатку, увлеченную квадробингом. Публичное обесценивание поклонники признали некрасивым жестом со стороны исполнительницы. С этим согласен и Егор Крид, который высказался о ситуации в соцсетях, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Об истории стало известно послу публикации фрагмента с концерта артистки. Она выложила это в свой TikTok, вызвав негодование у поклонников. На ролике Бойко со сцены осуждает девочку Марьяну, увлекающуюся квадробингом. Артистка не поняла, зачем девочке притворяться «кошкой» и другими животными, если она человек. Сказанное обидело фанатку: не каждый день слышишь критику от кумира, еще и перед толпой. Юная жительница Надыма едва сдержала слезы.

Возмутила история исполнителя Егора Крида. Он осудил поступок Mia Boyka, так как считает, что дети играют в разные игры и имеют право на любые увлечения.

«Увидел видео, на котором осуждают маленькую девочку за маску кошечки на лице… И публично смеются над ней за то, что она квадробер. Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек, да и в целом я против любого публичного осуждения людей за их увлечения, особенно, если это касается деток с неокрепшей психикой. Это видео в поддержку девочки и всех квадроберов! Мяу», — подписал видео в соцсети Крид.

Mia Boyka за собой проблемы не увидела. Она призвала всех попить ромашковый чай, а заодно снова бросила камень в огород квадроберов. Певица напомнила, что такие дети могут быть агрессивными и асоциальными. Заявление артистки лишь распалило скандал.

Квадробика — активный вид физической нагрузки с творческими элементами, связанных с животными. Участники движений имитируют поведение зверей, надевают маски, ведут активный образ жизни и объединяются в общую неофициальную субкультуру. Квадробинг зародился в Японии, но быстро завоевал интерес детей и подростков в РФ.

При этом многие не разделяют увлечение молодого поколения, а некоторые психологи указывают на опасность движения.

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