Егорьевск: День открытых дверей во Дворце культуры им. Конина

Сегодня, 30 августа, в Егорьевске проходит День открытых дверей в домах культуры, ставший настоящим праздником для жителей всех возрастов. Мероприятие призвано вдохновить на самовыражение, раскрыть творческий потенциал и предоставить возможности для обучения и обмена опытом в различных областях искусства — от хореографии и музыки до живописи и других креативных направлений.

Во Дворце культуры имени Григория Конина День открытых дверей начался в фойе. Члены клуба «Активное долголетие», объединенные ДК в вокальные коллективы, исполнили для зрителей свои любимые композиции. Среди них ансамбль «Калина Красная», который в прошлом году выступил в программе «Поле чудес» и подарил музею часы с надписью «Егорьевск» в качестве памятного подарка.

Яркие аниматоры в костюмах любимых мультгероев создавали особое настроение, развлекая и фотографируясь с детьми, для которых Дворец культуры всегда открыт. Здесь функционирует 27 творческих объединений, насчитывающих более 1000 участников — от малышей до представителей старшего поколения. Педагоги и участники коллективов с нетерпением ждут новых учеников и единомышленников.

«Я занимаюсь в хореографической студии «Волшебница». У нас очень дружный коллектив, хорошие руководители. Мы много выступаем, ездим на фестивали в разные города — уже были в Сочи, в Казани, недавно ездили в Беларусь. Присоединяйтесь к нам, у нас интересно!» — говорит участница студии «Волшебница» Яна Муравьева.

В ДК Конина бережно хранят богатую историю театрального искусства. Музыкально-драматический театр, основанный еще в начале XX века (первые театральные кружки появились в 1918 году при Хлудовской фабрике), является важной частью культурной жизни города. Сам Дворец культуры, отметивший недавно свой 95-летний юбилей, был открыт в 1929 году.

«В Егорьевске очень театрально-воспитанная публика. На все премьеры зал заполняется практически на 100%. Город любит наш театр, наших актеров, но на своей сцене мы принимаем и театральные коллективы других городов — у нас ставят спектакли, мюзиклы, балет, чему мы очень рады. В свою студию мы ждем всех желающих — в основной коллектив театра принимаем с 15-16 лет, а в молодежную студию при театре — и ребят помладше», — рассказывает режиссер музыкально-драматического театра ДК им. Г. Конина Александр Дорогов.

Сохранение традиций и стремление к инновациям — важные принципы развития Дворца культуры. В этом году здесь были проведены значительные обновления, включая внедрение обновленного брендбука и участие в пилотном проекте «Умный ДК», по которому Егорьевский ДК стал одним из 50-ти участников в Московской области. Это предполагает внедрение новых технологий для удобства посетителей: зоны ожидания, бесплатный Wi-Fi и возможность онлайн-бронирования пространства для творческих проектов через официальный портал Домов культуры Подмосковья.

Посетители Дворца культуры получили возможность высказать свои пожелания и предложения, заполнив анкеты, что поможет в дальнейшем совершенствовании работы учреждения.

День открытых дверей также прошел в Центре культуры и досуга «Пегас», Городском ДК «Факел» и сельских домах культуры, где гостей ждали экскурсии, концерты, презентации, мастер-классы и увлекательные игры.

Творческий сезон в Егорьевске официально стартовал, обещая множество ярких и интересных событий!