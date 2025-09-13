Егорьевск: фестиваль «Пластилиновая ворона» собрал юных аниматоров

Событие привлекло более 50 городов со всей страны, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, и собрало свыше 160 анимационных работ на темы экологии, патриотизма и, конечно, наследия Успенского.

Фестиваль стал не просто конкурсом, но и возможностью пообщаться с другом фестиваля Григорием Гладковым, спеть вместе его знаменитую песню, сделать фото с символом — «Пластилиновой вороной», и даже научиться основам анимации, чему помог Колледж ВГИК. Идея фестиваля родилась из желания почтить память известного детского писателя, уроженца Егорьевска, Эдуарда Николаевича Успенского, который и дал название этому замечательному проекту.

Фото: [ пресс-служба администрации м.о. Егорьевск ]

В последние годы имя Эдуарда Успенского все чаще звучит в Егорьевске. Его стихи и сказки читают на тематических чтениях в библиотеке, мастер-классы посвящены его персонажам, а локации парка «200 лет Егорьевску» созданы по мотивам его произведений. Здесь можно увидеть домики «Деревни Простоквашино», детские площадки, стилизованные под «Ящик с апельсинами» и «Фрегат», смотровую площадку «Голубой вагон», и, конечно же, повстречать любимых героев мультфильмов – Чебурашку, крокодила Гену, кота Матроскина и других.

Фото: [ пресс-служба администрации м.о. Егорьевск ]

«Мы, Союз журналистов, рады были поддержать идею фестиваля анимации с самого начала и поддерживаем его до сих пор. Видим, как он развивается, увеличивается количество номинаций, а значит — всё больше детей этот фестиваль привлекает к созданию мультфильмов. Персонажи Эдуарда Успенского не устаревают, потому что они учат добру, а это ценность не приходящая. Они добрые, честные, умеют дружить. Это то, что остается актуальным всегда и для любых поколений», — отмечает председатель Союза журналистов Подмосковья и секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова.

Кульминацией праздника стала торжественная церемония награждения победителей, призеров и участников фестиваля. Дипломы и подарки вручили глава округа Дмитрий Викулов, председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова и генеральный директор кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьева, подготовившая для победителей особенный приз – шоколадных ворон. Ведущими праздника стали актеры Илья Викторов и дочь Григория Гладкова — Александра.

Фото: [ пресс-служба администрации м.о. Егорьевск ]

«В моей семье 5 детей и, соответственно, мультфильмы у нас дома — всегда, мы их очень любим. Мультфильмы делают нас добрее, честнее и ближе к нашим детям. С самого начала мы вместе с фестивалем, и нам всегда интересно отсматривать работы, видеть молодые таланты, поддерживать их и вручать подарки. Мы показываем мультфильмы и у себя на фабрике, наши сотрудники тоже бесконечно рады такому детскому творчеству», — комментирует генеральный директор егорьевской кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьева.

Участники и гости фестиваля отметили его важную роль в популяризации анимации и воспитании в детях любви к родной культуре. По словам Натальи Чернышовой, персонажи Успенского учат добру и честности — ценностям, актуальным для всех поколений. Ольга Муравьева подчеркнула, что мультфильмы делают людей добрее и ближе к своим детям, а сотрудники фабрики с удовольствием смотрят работы молодых талантов. Глава округа Дмитрий Викулов назвал фестиваль важной площадкой для раскрытия творческого потенциала молодежи.

Фото: [ пресс-служба администрации м.о. Егорьевск ]

«Очень рад, что фестиваль «Пластилиновая ворона» стал доброй традицией и важной площадкой для раскрытия творческого потенциала нашей молодёжи. Такие проекты не просто популяризируют искусство анимации, но и воспитывают в детях любовь к родной культуре, истории и природе. Это огромный вклад в наше общее будущее», — говорит глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

В этот день фестиваль «Пластилиновая ворона» стал прекрасным подарком для жителей Егорьевска, отмечающих День города, создав атмосферу праздника, доброты и дружеского общения, которые несут в себе мультфильмы.