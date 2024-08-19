Егорьевск направил в Курскую область колонну из 10 автомобилей с гуманитарной помощью

Подмосковный Егорьевск активно помогает Курской области. Общими усилиями удалось собрать бойцам на передовую все самое необходимое, разместив в десяти автомобилях УАЗ.

В сборе гуманитарного груза активное участие принимали благотворительный фонд «Наша правда», партия «Единая Россия», молодогвардейцы, предприниматели, производства и жители, которые предпочли не оставаться в стороне и помочь соотечественникам. Гуманитарную помощь от г.о. Егорьевск загрузили в транспорт молодогвардейцы.

Мероприятие по формированию груза проходило под наблюдением гендиректора фонда «Наша правда» Александра Бровченко и председателя Молодой Гвардии Единой России Антона Демидова. Отечественный транспорт осветил протоиерей Сергей Кожевников. В скором времени целая колонна прибудет из Подмосковья в Курскую область.

Благодаря таким отправлениям бойцы получают не только важные для боевых и бытовых задач предметы, но и чувствуют, как сильно их поддерживают граждане. Это является ценным жестом, помогающим поднять боевой дух и приблизить победу.