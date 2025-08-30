Егорьевская поликлиника удостоена сертификатом качества Росздравнадзора
Фото: [Егорьевская больница]
Поликлиника №3 Егорьевской больницы получила высокую оценку на Всероссийском конгрессе «Территория качества и безопасности в здравоохранении», который завершился 30 августа в Уфе. Учреждение было удостоено сертификата соответствия системы «Качество и безопасность медицинской деятельности» от Национального института качества Росздравнадзора, церемонию вручения коллектив наблюдал в режиме онлайн.
«Получение такого сертификата — это не только знак высшего доверия, но и результат колоссального труда, профессионализма и слаженной работы всего коллектива. Поздравляю главного врача Дмитрия Андреевича Каприна и всех сотрудников поликлиники №3 с этой заслуженной победой! Ваши достижения задают высокую планку для развития системы здравоохранения нашего региона», — поздравил коллектив поликлиники глава Егорьевского муниципального образования Дмитрий Викулов.
Руководитель медучреждения подчеркнул, что сотрудники Егорьевской больницы постоянно работают над обеспечением высокого уровня медицинской помощи для каждого пациента, и данный сертификат является подтверждением их приверженности этому принципу.
«Мы приложили усилия, чтобы организовать внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии со стандартами. Это общая победа, благодарю весь коллектив за вклад, преданность профессии, заботу о пациентах и стремление к развитию. Я убежден, что нас ждут новые свершения!» — заявил главный врач Егорьевской больницы Дмитрий Каприн.