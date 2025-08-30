Егорьевская поликлиника удостоена сертификатом качества Росздравнадзора

«Получение такого сертификата — это не только знак высшего доверия, но и результат колоссального труда, профессионализма и слаженной работы всего коллектива. Поздравляю главного врача Дмитрия Андреевича Каприна и всех сотрудников поликлиники №3 с этой заслуженной победой! Ваши достижения задают высокую планку для развития системы здравоохранения нашего региона», — поздравил коллектив поликлиники глава Егорьевского муниципального образования Дмитрий Викулов.