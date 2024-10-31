Егорьевская школьница стала победительницей 10-го нацчемпионата «Абилимпикс»

Егорьевская школьница завоевала золотую медаль Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» — 2024. Девушка участвовала в компетенции «Дошкольное воспитание». Финал мероприятия состоялся в Москве в период с 26 по 29 октября в выставочном центре «Гостиный двор».

Региональный этап прошел на базе егорьевского Колледжа педагогики и искусства. Анастасия оказалась лучшей. Стоит отметить, что конкуренция была высокой. Однако ученица егорьевской школы обошла единомышленников из Люберец, Щелково, Серпухова и Пушкинского.

«На Региональном чемпионате Настя понравилась всем экспертам не только уровнем подготовки, но и наличием педагогической «жилки», умением вести диалог, держать в поле зрения «детей» (волонтеров), в процессе демонстрации конкурсного задания и абсолютно «педагогическим» стилем поведения. Что, в общем-то, неудивительно — Настя из многодетной семьи, а кроме этого — мама Насти и родной дядя — педагоги (выпускники нашего колледжа и мои бывшие студенты)», — рассказала наставник Анастасии – педагог школы № 9, главный региональный эксперт компетенции «Дошкольное воспитание», Заслуженный учитель РФ Ирина Игнатьева.

Победа на региональном этапе позволила школьнице участвовать в отборочных испытаниях на Национальный чемпионат. Педагог участницы Ирина Игнатьева находила время и на рабочем месте, и в домашних условиях, чтобы достойно подготовить школьницу. По компетенции «Дошкольное воспитание» площадкой соревнований стал Выборгский институт — филиал ЛГУ им. А.С. Пушкина. В мероприятии приняли участие школьники Центрального и Северо-Западного Федерального округов.

«Самым интересным и самым сложным был процесс подготовки. Мы с Ириной Николаевной делали презентации, технологические карты писали и разыгрывали сценки по сценарию, как я должна буду работать с детьми - волонтерами. Готовиться надо было и морально, и физически и психологически... Но зато, когда приехала уже на сам чемпионат, было достаточно легко», — рассказала победительница Национального чемпионата «Абилимпикс», ученица школы №8 г. Егорьевска Анастасия Алексеева.

На отборочном этапе Анастасия одержала долгожданную победу с колоссальным отрывом. Школьница набрала 83 балла, а занявший второе место ученик заработал 39 баллов. Максимальный — 100.

«Настя в Ленинградской области показала себя как настоящий боец! В гостиницу Выборга она со своим сопровождающим педагогом попала только в 3 часа ночи, а в 8 часов утра надо было уже быть на соревновательной площадке», — сообщает наставник.

Подготовка к Национальному финалу стартовала в сентябре. Школьница особенно увлеклась чтением и инсценировкой книги. Она продемонстрировала умение слушать педагога и выполнять его рекомендации. Девушка покорила своей открытостью и эмоциональностью.

«Было приятно видеть плоды своей работы как наставника. Все основные моменты, которые прорабатывались в течении периода подготовки, Настя выполнила на конкурсе практически на 100%», — делится Ирина Игнатьева.

Из 100 возможных баллов школьница набрала 90. Эксперты отметили, что обычно максимальный балл в «Дошкольном воспитании» достигает 87.

«У меня была очень хорошая команда — команда Московской области. Это была лучшая команда за всю историю! Такие хорошие ребята — и наставники, и волонтеры... Когда я узнала, что победила, я была так счастлива. Когда начали объявлять мою компетенцию, у меня коленки тряслись, я очень нервничала... Но когда услышала свое имя, я прямо вбежала на эту сцену! Было очень приятно и уезжать не хотелось — нашла там много друзей, знакомых, очень хороших людей...», — делится победительница Национального чемпионата «Абилимпикс», ученица школы №8 г. Егорьевска Анастасия Алексеева.

Педагог Ирина Николаевна Игнатьева участвует в движении «Абилимпикс» с 2019 года. За это время среди ее воспитанников обладателями золотых медалей стали пять человек. Также педагог подготовила бронзового призера Нацфинала «Абилимпикса».

Ирина Николаевна — председатель Совета компетенции Национального центра «Абилимпикс», который функционирует в рамках проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Кроме того, главный региональный эксперт по компетенции «Дошкольное воспитание», национальный эксперт. В 2023 году вошла в число 12 лучших наставников России движения «Абилимпикс».