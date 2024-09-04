Егорьевская зона отдыха «Любляна» признана одной из самых посещаемых в Подмосковье

Егорьевская «Любляна» стала одной из самых популярных зон отдыха у воды. На протяжении летнего сезона ее посетили 43,9 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

В пресс-службе отметили, что в нынешнем году более 1,2 млн. человек посетили пляжи, расположенные в регионе. Всего в Подмосковье функционировало 200 пляжей.

Зона отдыха у воды «Любляна», расположенная в городском округе Егорьевск, обеспечена всем необходимым для комфортабельного отдыха: на территорию завозят песок, следят за состоянием дорог. Для приверженцев активного отдыха работает спортивная площадка с тренажерами и для игры в волейбол. Для детей установлена площадка с качелями и горкой. Отдыхающие могут воспользоваться туалетом, кабинками для переодевания, душевыми и лежаками.

Огромным спросом у жителей и гостей Егорьевска пользуются бесплатные футбольные и волейбольные площадки. Здесь проходят не только любительские игры, но и муниципальные турниры по пляжному волейболу. В выходные дни на площадках присутствуют опытные инструкторы, которые проводят тренировки.