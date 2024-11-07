Егорьевские курсанты и их преподаватели провели мастер-класс по авиамоделированию школьникам из Воскресенска

Преподаватели Егорьевского авиационного технического колледжа им. В.П. Чкалова в рамках проекта «ЕАТК_школам» познакомили учеников МОУ «СОШ 2» и МОУ СОШ «Вектор» со сферой авиации, рассказали про учебу в колледже и провели занимательный мастер-класс.

Провели насыщенную лекцию «Гражданская авиация. Теория и практика» в рамках сотрудничества с «Движением Первых» по направлению проекта «Первые в профессии». Гости вдохновили школьников и передали им знания о развитии и перспективах авиации. Ученикам 9 класса дополнительно рассказали, как поступить в колледж и какие преимущества есть у обучения на специалистов в авиасфере.

Фото: [ Егорьевский авиационный технический колледж ]

Для младших классов школы «Вектор» провели занимательный мастер-класс по авиамоделированию «Твой первый шаг в авиацию», где каждый юный участник почувствовал себя настоящим авиаконструктором.

В Егорьевском авиационном техническом колледже отметили, что мероприятие прошло активно и живо, дети и подростки активно интересовались авиацией. Некоторые задумались о развитии в этом актуальном направлении.