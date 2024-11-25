Егорьевские кендоисты завоевали медали на Чемпионате России в Нижнем Новгороде

С 22 по 24 ноября в Нижнем Новгороде прошел Чемпионат и Первенство России по кендо. Юниорскую и юношескую сборную Московской области преимущественно составляли спортсмены из Егорьевска.

Эти талантливые ребята тренируются под руководством Николая Ильина, педагога по кендо в местном Центре внешкольной работы. Судьи высоко оценили уровень их подготовки. Так, подмосковной сборной удалось завоевать 1-е место в командных соревнованиях, а юниорская сборная заняла почетное 2-е место после напряженной борьбы.

Особое внимание привлек егорьевский спортсмен Никита Покушев – он стал чемпионом в индивидуальном выступлении. Новый «золотой» титул юноша получил в свой день рождения.

Фото: [ Центр внешкольной работы, г. Егорьевск ]

Тренер Николай Ильин отметил, что он с волнением наблюдал за выступлениями. Педагог сильно переживал за своих ребят. Более того, ему «хотелось выскочить» на поединок вместо них. Но победа краткосрочна, и теперь команде снова нужно продолжать тренировки, чтобы сохранить титул чемпионов.

В социальной сети ВКонтакте на странице егорьевской школы №1 отметили, что результаты вызывают настоящую гордость. Там же поздравили Леонида Гришина, Бахтова Андрея и их наставника.

Поездку на Чемпионат совместили с культурно-образовательной программой. Участники получили массу положительных эмоций после посещения усадьбы Рукавишниковых и Нижегородской радиолаборатории.