Егорьевские врачи спасли жизнь 95-летней пациентке с критически низким пульсом

В Региональный сосудистый центр Егорьевской больницы была экстренно госпитализирована 95-летняя женщина, у которой зафиксирован критически низкий пульс – всего 20 ударов в минуту, что значительно ниже нормы (60-100 ударов). Состояние пациентки представляло серьезную угрозу для жизни.

«Принимая во внимание преклонный возраст пациентки и необходимость взвесить все риски и потенциальные преимущества хирургического вмешательства, мы приняли решение об имплантации постоянного кардиостимулятора. Процедура, которая заняла 35 минут, включала установку электрода в межжелудочковую перегородку сердца и последующее подключение его к кардиостимулятору», – пояснил руководитель регионального сосудистого центра Егорьевской больницы Фуркат Гафуров.

По информации из медицинского учреждения, операция прошла успешно, и состояние пациентки стабильно улучшается. Она начала курс восстановительных мероприятий и в скором времени будет готова к выписке домой.

Региональный сосудистый центр Егорьевской больницы предоставляет полный комплекс кардиологических услуг в рамках полиса ОМС. Здесь выполняются такие процедуры, как стентирование, шунтирование, имплантация кардиостимуляторов, электрофизиологические исследования и другие.

Напомним, ранее специалисты сосудистого центра совершили первую в Московской области операцию, направленную на коррекцию аритмии сердца. До этого пациенты, нуждающиеся в подобных сложных хирургических вмешательствах, вынуждены были обращаться в специализированные клиники Москвы.