Егорьевский ансамбль «Калина красная» выступил на программе «Поле чудес»

В эфире Первого канала в конце октября транслировали выступление вокалистов «Калины красной» на программе «Поле чудес». Артисты из Егорьевска проникновенно исполнили «Калинку», чем покорили сердца зрителей и создали приятную атмосферу.

Руководитель егорьевского творческого коллектива «Калина красная» Ирина Аббакумовская основала проект 1,5 года назад. В его состав вошли участники клуба «Активное долголетие», одаренные творческими способностями. Вокалисты-любители серебряного возраста исполняют фольклорные произведения из разных областей, а также казачьи песни.

«В нашей семье пение в корню. Моя мама хорошо пела, муж закончил музыкальное училище по классу баяна, дочка закончила академию имени Гнесиных, тоже народное пение. Очень рада, что присоединилась к коллективу, Ирина Владимировна подбирает интересный репертуар. Потом присоединился муж, потому что нам нужен был баянист. Нашей семье 40 лет будет 4 ноября и вот 40 лет я слышу баян», — рассказала участница коллектива Лидия Костенникова.

Фото: [ Личный архив Ирины Аббакумовской ]

Ирина Владимировна на протяжении многих лет выступала в разных народных коллективах, поэтому теперь она передает накопленный опыт своим подопечным. Кроме того, она руководила хором в Люберцах, один из участников которого и рассказал о возможности выступления на программе «Поле чудес» в эфире Первого канала. Коллектив ансамбля «Калина красная» положительно отреагировал на предложение. Вокалисты много репетировали, чтобы представить красивый танец и проникновенно исполнить песню.

«Каждый день по нескольку раз отрабатывали песни, танцевальный элемент. И, поверьте, они не охали, не ахали. Отойдут, может, про себя там что-то скажут, но все равно шло творчество, шла работа монотонная каждый день - по-другому нельзя. Конечно, можно ко всему придраться с профессиональной точки зрения, но я считаю, то, что они сделали - это высший пилотаж! Они молодцы!» — делится руководитель ансамбля «Калина красная» Ирина Аббакумовская.

Фото: [ Личный архив Ирины Аббакумовской ]

Телезрители знают о традиции участников «Поле чудес» дарить программе памятные подарки. Егорьевцы также не нарушали ее. Они подарили ведущему Леониду Якубовичу самобытный сувенир — часы с надписью «Егорьевск». Для долголетов приятным подарком стало памятное фото и получение приглашения на новую съемку.

Коллектив работает над новой концертной программой, в которую войдут казачьи песни. 4 ноября «Калина красная» выступит в парке «200 лет Егорьевску» на празднике, посвященном Дню народного единства.