Егорьевцам представили проект благоустройства набережной реки Гуслицы

Проект по преображению набережной реки Гуслицы в Егорьевске завоевал престижную награду — стал лучшим среди множества работ на X Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды.

Подведение итогов состоялось 21 августа в Казани, на Всероссийском форуме, посвященном развитию малых городов и исторических поселений.

Инициатива «Диковинная Гуслица» нацелена на раскрытие социокультурного потенциала Егорьевска. Это не просто новое общественное пространство, а особое место, где переплетаются богатая история, местная культура и современные реалии муниципалитета.

Обновленная территория протянется на 2,5 километра. Основное внимание уделено набережной реки Гуслицы, расположенной в зоне исторического центра, и улице Парижской Коммуны – важной артерии, соединяющей реку с центральной городской площадью.

«Проект расположен в самом сердце Егорьевска, между Соборной площадью и историческим фабричным кварталом. Набережная выступает как природная пешеходная альтернатива оживленной Советской улице. Если Советская связывает основные общественно-деловые пространства, то набережная реки – служит связующим звеном между природными зонами отдыха, формируя сбалансированную и удобную городскую среду», — заявил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

На обновленной набережной появится амфитеатр, который дополнит арт-объект «Высокое» – название старинного села, на месте которого впоследствии возник Егорьевск.

Важная достопримечательность - историческое здание Хлудовской ткацкой мануфактуры. Благодаря своей уникальной архитектуре, включая башню с часами, напоминающую знаменитый Биг-Бен, это место часто называют егорьевским Манчестером. Живописный вид на фабрику будет открываться с пирса, который станет не только местом для созерцания пейзажей, но и площадкой для проведения художественных пленэров, которые сейчас пользуются большой популярностью.

Исторический контекст будет усилен информационными стендами и архитектурными элементами, стилизованными под ткацкие станки, нити и веревки. На набережной запланировано создание специальной ткацкой площади и сквера с зонами отдыха, названного в честь основателя города – Бардыгина. Также будет обустроена детская площадка, расположенная рядом со зданием Георгиевской гимназии – исторического здания, построенного в 1895 году, где раньше располагалось учебное заведение при фабрике Хлудовых.

Проект предусматривает создание доступной среды для всех горожан и гостей Егорьевска. С центральной части города можно будет пешком добраться до парка «200 лет Егорьевску».

Стоит отметить, что активное развитие общественных пространств в Егорьевске началось в 2019 году с благоустройства Соборной площади – ключевого исторического ядра города. Систематическое развитие общественных пространств в Егорьевске ведется последовательно и планомерно. В 2021 году был реализован первый проект, победивший на конкурсе малых городов и исторических поселений – это улица Александра Невского и участок набережной реки Гуслицы. В 2024 году завершилось благоустройство парка «200 лет Егорьевску». В 2025 году планируется завершить благоустройство сквера 60-летия Победы.

Проект «Диковинная Гуслица» является логичным и ожидаемым продолжением работы над созданием единого, комфортного и экологичного пространства для жизни.