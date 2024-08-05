Егорьевцы в составе делегации из Подмосковья посетили фестиваль «Таврида. АРТ»

В июле в Крыму прошел фестиваль «Таврида. АРТ», который посетили более 60000 участников из всех регионов России и 35 стран мира. В состав делегации из Подмосковья вошли пять егорьевцев.

В рамках программы фестиваля представили 750 различных мероприятий, арт-шествие протяженностью 3,5 километра и выступления более 1000 артистов и спикеров. Чтобы попасть в состав делегации из Подмосковья егорьевцам предстояло пройти предварительный отбор, который открыл им доступ к категории «Профи». Претенденты презентовали портфолио, в котором визуализировали свои достижения. В видео-визитке они рассказали о том, что ожидают от фестиваля «Таврида.АРТ» и кратко сообщили о себе. В состав делегации Подмосковья вошли 300 представителей талантливой молодежи.

Каждый участник раскрыл свои таланты. Специалист по работе с молодежью МЦ «Маяк» Евгений Клыков, который в шестой раз посетил фестиваль, перенял опыт у старших наставников, как делать яркими и интересными программы утренних шоу. Проект «КВН в село» Евгения был отмечен грантом фестиваля. В мероприятии принимал участие еще один представитель МЦ «Маяк» Кирилл Рассказов. Он обменялся опытом с коллегами из Щелково и Ликино-Дулево.

Егорьевцев пригласили на фестиваль «Агашка». В свою очередь горожане рекомендовали посетить фестиваль «Жаркое лето», который проходит в муниципалитете.

Редактор Егорьевского телевидения и поэтесса Дарья Антипина на фестиваль прибыла впервые. За 14 лет творческой деятельности у нее собралось большое портфолио. Девушка вошла в число лучших 30 поэтов Подмосковья на фестивале современной поэзии «Русский слог». На «Тавриды.АРТ» на мероприятии, организованном компанией «Сенеж», она сочинила стихотворение. Вдохновленная морем и крымскими пейзажами, поэтесса сочинила еще четыре произведения.

«Давай не будем море обижать и тех, кто обитает в глубине. Им тоже просто хочется дышать и видеть свет, взбираясь к вышине. Давай не будем мусор оставлять у берегов, Кормить отважных рыб. Им просто хочется любить и красоту желающим дарить», — такие строки написала Дарья в один из дней фестиваля.

Фестиваль посетил чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух. Егорьевцы посетили ярмарку-выставку «Арт.Молодость», посвященную теме многонациональности России. Горожане также стали зрителями концертной программы, приуроченной творчеству композитора Александры Пахмутовой. На фестивале выступали музыкальные хэдлайнеры: «Три дня дождя», Mohito, Akmal, Денис Майданов, Ваня Дмитриченко и другие.

Студенты Государственного социально-гуманитарного университета Анастасия Иванова и Елизавета Савельева оставили положительные отзывы о мероприятии.

Егорьевские участники намерены подавать заявки на участие в фестивале на следующий год.