«Эх, союз...» Больше половины россиян проголосовали бы за сохранение СССР на новом референдуме

Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) демонстрируют, что более половины граждан РФ (57%) сожалеют о распаде Советского Союза и придерживаются мнения, что данный процесс можно было остановить.

Показательно, что глубина этих переживаний напрямую связана с возрастными категориями: максимальный уровень сожаления зафиксирован среди представителей «поколения оттепели» (79%), тогда как среди «поколения цифры» он минимален и составляет лишь 14%. Примерно каждый третий участник опроса (30%) убежден, что развал СССР являлся закономерным и неизбежным событием.

Исследование также смоделировало гипотетическую ситуацию проведения референдума о сохранении СССР в наши дни. Результаты показывают, что 61% россиян выразили бы готовность проголосовать за его сохранение. Ключевыми мотивами для такого решения выступают представления о былой мощи и величии державы, идеи интернационализма и единства народов (30%), а также ассоциации с социальным равноправием, стабильностью и личной безопасностью (26%).

В свою очередь, аргументация противников сохранения союзного государства распределилась следующим образом: 24% из них указывают на необратимость исторических изменений и невозможность реставрации СССР в современных реалиях, 21% ратуют за суверенный путь развития каждой из бывших республик, а 18% довольны текущим положением дел в России и не видят смысла в переменах.

Исследование проводилось 15 февраля методом телефонного интервью в рамках проекта «ВЦИОМ-Спутник». Выборка, репрезентирующая взрослое население страны старше 18 лет, составила 1600 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5% при доверительной вероятности 95%.

