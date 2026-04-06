«Ехать за 1000 рублей и ждать 10 лет»: стало известно, когда в Костроме появится наземное метро

В Костроме с новой силой заговорили о строительстве надземного метро, которое должно связать город с Москвой через Ярославль. Разговоры об этом ведутся уже не первый год, но теперь проект обрел конкретные очертания: известны сроки, маршрут и примерная стоимость проезда. Впрочем, расслабляться рано — ждать осталось почти десять лет, передает KO44.ru ⁠.

От частной инициативы до государственного проекта

Впервые серьезно о метро в Костроме заговорили еще в 2020 году. Тогда бизнесмен Ринат Бичурин предлагал построить в городе первую в России линию надземного метро протяженностью до 10 километров за счет частных инвестиций, без участия государства. Однако проект так и не сдвинулся с места.

Спустя три года эстафету подхватили уже столичные чиновники. В 2023 году московский департамент транспорта заявил о намерении продлить линии так называемого наземного метро до нескольких областных центров, включая Кострому.

Сроки: когда ждать?

Пока оптимистично. По заявлениям московских властей, реализация проекта разбита на две очереди. На первом этапе, который должен завершиться к 2030 году, дополнительные комфортабельные поезда запустят в Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль. Кострома, к сожалению, в этот список не попала.

Город вошел во вторую очередь программы вместе с Тверью и Рязанью. Ее реализация запланирована до 2035 года. Именно к этому сроку у костромичей появится возможность быстро и комфортно добираться до столицы на современном транспорте.

Маршрут и стоимость: что известно

Согласно предварительной информации, «костромская» ветка наземного метро будет зеленого цвета. Маршрут свяжет Кострому и Ярославль, а затем пройдет через Сергиев Посад, Пушкино, Москву, Домодедово и Каширу, конечной станцией станет Новомосковск Тульской области.

Что касается цены билета, то она будет зависеть от расстояния. По данным, озвученным еще в 2023 году исполняющим обязанности заммэра Москвы Максимом Ликсутовым, посадка будет стоить 65 рублей, а за каждые 10 километров пути придется доплачивать еще 30 рублей.

Расстояние по железной дороге от Москвы до Костромы составляет около 300 километров. Таким образом, поездка в один конец обойдется примерно в 1000 рублей. Учитывая, что реализация проекта намечена на 2035 год, цены к тому времени, скорее всего, будут скорректированы с учетом инфляции.