«Ей было страшно»: психолог раскрыла, почему исчезла фигуристка Горбачева

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре одного из торговых центров Москвы. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Психолог Гуля Галеева считает, что исчезновение Горбачевой связано с давлением, которое испытывают на себе юные спортсмены. По ее словам, это приводит к стрессу, тревоге и депрессии.

«В профессиональном спорте очень давят на детей. Они стараются до предела своих возможностей и даже жертвуют своим здоровьем, в том числе психологическим, чтобы соответствовать требованиям тренера и родителей», — рассказала Галеева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что подросткам тяжело поддерживать баланс между спортивной карьерой и обычной жизнью. Они постоянно тренируются, участвуют в соревнованиях, придерживаются строгого режима дня.

«Из-за этого юные спортсмены упускают другие важные аспекты своей жизни: общение со сверстниками, учебу, саморазвитие, время наедине с собой. Нагрузка может привести к психологическому истощению. Им тяжело с ней справиться, особенно без поддержки окружающих», — пояснила собеседница издания.

Также психолог добавила, что неправильно осуждать фигуристку за ее поступок.

«Алина наверняка знала, что ее ищет вся Москва, но по каким-то личным причинам не объявила о себе. Ей было страшно, но главным было, по-моему, желание показать свою важность. Показать, что она тоже человек, которому нужна своя жизнь», — подытожила Галеева.

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