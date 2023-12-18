ЕК официально начала расследование нарушений со стороны соцсети Илона Маска

Информацию о начале официального расследования соцсети Маска объявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он предупредил, что Еврокомиссия серьезно возьмется за устранение нарушений, зафиксированных в X. Речь про Закон о цифровых услугах, обязывающий проводить модерацию контента, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Известно, что Маска неоднократно предупреждали о необходимости чистки дезинформации и нелегальных сведений. Особенно ЕК волнует существование на просторах Х призывов к насилию на фоне резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года.

Если факт нарушений подтвердится в ходе расследования, то соцсеть оштрафуют на сумму 6% от всей прибыли. Если даже после такого Маск не займется за корректировку данных, то соцсеть заблокируют на территории ЕС.

*Twitter заблокирован в РФ по требованию Генпрокуратуры. Соцсеть принадлежала Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена).