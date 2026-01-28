Екатерина Гусева посетила подмосковную исправительную колонию

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева посетила исправительную колонию № 5 ГУФСИН России по Московской области, расположенную в Можайске, и выступила с концертной программой перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы и осужденными женщинами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомств.

Артистка исполнила духовно-патриотические песни, а также представила рассказы об авторе и фильме, в котором они впервые были исполнены. После концерта начальник Можайской женской колонии Наталья Гурьева вручила Гусевой букет, а осужденные женщины исполнили для нее песню «Церковь при дороге».

«Мне понравилась песня, которую вы исполнили, я обязательно выучу слова и в следующий раз исполню ее вместе с вами», — сказала Екатерине Гусева.

Инициатива провести мероприятие принадлежала настоятельнице Марфо-Мариинской обители милосердия игумении Елисавете (Поздняковой).

