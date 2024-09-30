Екатерина Мизулина намерена обратиться в Генпрокуратуру после скандала в школе Подмосковья

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина собирается подать обращение в Генпрокуратуру после инцидента, который произошел в одной из школ Подмосковья. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

По ее словам, в СОШ №3 Одинцово учительница не позволила мальчику, учащему в четвертом классе, выйти в туалет во время занятия. В результате мальчик обмочился.

Мизулина отметила, что после случившегося школьник плохо себя чувствует — из-за переживаний вследствие унижения у него повысилась температура. Мать ребенка подала заявление в прокуратуру.

Детский омбудсмен области Ксения Мишонова сообщила РИА «Новости», что прокуратура и Минобразования региона уже проводят проверку. Учительнице был вынесен выговор.