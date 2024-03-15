Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе дистанционно проголосовала на выборах президента России. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Швелидзе напомнила, что в Подмосковье принять участие в голосовании можно традиционным способом — прийти на избирательный участок. А можно отдать свой голос через платформу ДЭГ.

«Я выбрала второй вариант: быстро, просто, комфортно, не отрываясь от текущих дел», - рассказала министр.

Она добавила, что в регионе число наблюдателей превысило 12 тысяч человек. На избирательных участках пенсионерам, семьям с детьми помогают волонтеры.