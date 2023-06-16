Екатеринбургский суд наказал женщину за смерть дочери от сахарного диабета

Жительница города понесла приговор за то, что не выполняла все необходимые требования лечащего врача, о чем сообщает издание «Vse42.ru»

Согласно поступившей информации от пресс-службы региональной прокураторы, мать девочки не придерживалась предписаний эндокринолога, что повлекло за собой смерть ребенка. Женщина решила, что ее дочь не нуждается в необходимых лекарствах.

Несмотря на это, обвиняемая не признала свою вину. Ее лишат свободы на один год, при этом 10 месяцев она будет посещать исправительные работы. К тому же, 10% от ее зарплаты начнет удерживать государство.

Ранее стало известно, что в Краснодаре завершено расследование по уголовному делу умершей четырехмесячной дочери из-за ее матери.