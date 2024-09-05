Екатеринбуржец после скандала с женой поджег квартиру с ребенком

В Екатеринбурге мужчина устроил дебош из-за скандала с супругой, а после попытался спалить жилище с запертым внутри ребенком. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на комментарии очевидцев.

Инцидент случился 5 сентября на Широкой Речке. После бурной ссоры с женой мужчина повел себя неадекватно: стал громить мебель, а вскоре разбил окно стулом и попытался сжечь жилье. При этом его не смутило, что это опасно для окружающих, а внутри находится ребенок.

К счастью, скандал привлек слишком много любопытных ушей и глаз: мужчину остановили, вызвали экстренные службы и полицию. Начавшийся пожар быстро потушили, а с буяном теперь разбираются правоохранители.

«Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 8 около 15:30. Правоохранители задержали дебошира. По факту происшествия проводится проверка», — подтвердили E1.RU в УМВД по Екатеринбургу.

Ранее стало известно, что участник СВО, погубивший в пожаре более 10 человек, вернул свои награды и звания. Он также не отбыл полный срок наказания.