Погубившему 13 человек в Костроме участнику СВО вернули госнаграды и звание

Военнослужащему Станиславу Ионкину офиицально вернули звание сержанта и государственные награды, несмотря на устроенный смертельный пожар в клубе «Полигон» в Костроме. Об этом «Газете.ру» сообщил его адвокат Юрий Хромцов.

Военному вернули награды, звание, а еще дали возможность искупить вину на спецоперации. Там Ионкин будет уже во второй раз. Такое решение вынес апелляционный военный суд, пересмотревший приговор по делу о поджоге клуба.

«Контракт Ионкин подписал сразу после вынесения приговора Вторым западным окружным военным судом в конце марта или в начале апреля, он также прошел уже медкомиссию. Единственное, был процедурный момент, ждали апелляционного определения, которое было вынесено сегодня, чтобы он мог уже принять участие в специальной военной операции», — пояснил юрист.

Напомним, пожар в ночном клубе «Полигон» случился 5 ноября 2022 года. Вернувший со службы Ионкин в состоянии опьянения выстрелил из ракетницы. В итоге начался пожар, унесший жизни 13 человек. Еще девять посетителей пострадали. В марте текущего года военного приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

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